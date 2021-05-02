距離2022年縣市長選舉還剩1年多，有意角逐者早已暗中較勁。國民黨目標為「守14搶4」，除要守住執政的14縣市外，更力求搶下台北市、桃園市、基隆市、新竹市等4市；民進黨則規畫「守7搶5」，也認為執政縣市新竹市、基隆市、桃園市選情不樂觀。針對2022選舉。媒體人吳子嘉預測，國民黨現任縣市長要拚連任沒有問題。

美麗島電子報董事長吳子嘉2日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，國民黨現任的縣市長連任沒有問題，尤其台中一強，雲林就強了。台中把整個氣勢拉起來，中彰投的氣勢也就跟著拉起來了。由於盧秀燕現在氣勢超強，吳子嘉對此建議，盧秀燕未來可選總統，因為國民黨沒有咖了，國民黨的強咖就在地方，也就是地方首長。

去年美國在台協會處長酈英傑曾拜會台中市長盧秀燕，遭盧秀燕當面表達反對萊豬肉進口。加上盧秀燕針對中火態度強硬，也獲得市民好評。根據《美麗島電子報》最新民調，盧秀燕滿意度高達71.4％；而台中市長選舉民調，也大勝潛在對手立法院副院長蔡其昌30個百分點。

國民黨籍現任縣市長，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、嘉義市長黃敏惠。

(中時新聞網)