總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024總統大選各黨派誰出馬，備受矚目，民進黨檯面上則以副總統賴清德及桃園市長鄭文燦最受關注。華航染疫事件延燒，被問到鄭文燦會不會受到這波疫情影響，媒體人吳子嘉則指出，4月的總統適任度，鄭文燦只有個位數，還排在民眾黨主席、台北市長柯文哲後面。

《美麗島電子報》3月針對誰最適合當下一屆總統進行調查，賴清德以21.1％排名第一、新北市長侯友宜19.1％居第二，接著依序為鄭文燦10.1％、台北市長柯文哲9.8％、前新北市長朱立倫8.7％、中廣董事長趙少康6.1％。而4月的總統適任度調查，結果顯示，23.6%民眾認為賴清德最適合當下一屆總統、22.5%認為是侯友宜、10.8%認為是柯文哲、朱立倫8.1%、鄭文燦7.5%、行政院長蘇貞昌則以3.9%吊車尾。

宅神2日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》直播節目中表示，最近因為疫情的關係，感覺鄭文燦很倒楣， 因為疫情一定都從機場進來，就在桃園出事。最新消息是疫情來了台北，鄭文燦會不會受到這波疫情的影響，導致他明年出來時會有壓力呢？

美麗島電子報董事長吳子嘉指出，鄭文燦現在出來就有壓力了，他最近做了兩波總統的適任度調查，其中，4月的總統適任度調查，鄭文燦是個位數。鄭文燦的排序甚至排在台北市長柯文哲後面，該份民調排名依序為賴清德、侯友宜、柯文哲；朱立倫和鄭文燦不相上下，蘇貞昌則吊車尾。其中蘇貞昌支持度僅3.9個百分點，他竟還當行政院長，一個台鐵事件就把蘇貞昌搞掛了，他在台鐵事故之前民調還很好，但在這之後馬上就死亡交叉。

(中時新聞網)