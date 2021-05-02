「焦糖哥哥」陳嘉行2日證實加入民進黨，並指出最近四項公投民調顯示，民進黨在8月將全面潰敗，支持者除了焦慮、憤怒看不下去之外，其實可以直接改變民進黨內部的結構與體質；比如未來如果真的對民進黨很有「意見」，甚至受不了民進黨的缺點，那就直接坐在黨主席面前跟她說。常在臉書評論時事的藥師林士峰直指，焦糖哥哥這個邏輯挺奇怪的，他更舉出兩點完爆。

針對焦糖的說法，稱受不了民進黨的缺點，大家就直接跟黨主席說，藥師林士峰2日在臉書貼文表示，這邏輯挺奇怪的：

一、因為有7成民意告訴蔡政府，人民不要萊豬，可是民進黨不但ㄧ意孤行，還針對萊豬案跑票的黨內立委懲處，焦糖怎會認為他ㄧ個人就可以隻身改變民進黨，哪來的自信？二、台灣難道只有一個政黨嗎？還是焦糖的骨子裡是支持獨裁政府的，民主的真諦在於多元民意，相互影響，進而創造人民的最大利益；歷史的經驗也告訴我們，獨裁的政府治理下，政府權力容易過度擴張，最後苦的還是人民。

林士峰甚至認為，當執政黨的施政不及格時，應該換掉，讓他們在野反省後，變成更好的政黨，之後再努力重返執政。

網友回應說：「說當然能說啊，會理才怪。」、「只是給自己不演了一個合理的理由而已...。」還有網友舉例酸說，「受不了家暴的男人，就是嫁給他。」

焦糖 陳嘉行 Brother... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月2日 星期日

(中時新聞網)