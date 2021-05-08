日前，民進黨立委蘇巧慧、王美惠及無黨林昶佐提案修公投法，內容為當公投案連署被戶政機關認定無效刪除的案件逾3萬件或達總連署數1/10，此公投案將不成立。國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在臉書提出批評，他認為公投是憲法賦予人民的複決權，曾經是民進黨的神主牌，蔡同榮、林義雄為了爭取公投甚至苦行乃至絕食，多少人因此感動而支持民進黨。現在，眼見公投對於綠色執政不利，就打算連這塊神主牌都不要了。

林耕仁表示:此惡法若過，未來根本就沒有公投這件事了，有人提公投案就動員去寫假資料連署，反正只要無效刪除的案件逾3萬件或達總連署數1/10，公投案就不成立，未來執政者就可以更蠻橫專行，因為再無方法可以制衡!

圖為新竹市議員林耕仁臉書PO出的圖文。(圖:截自新竹市議員林耕仁臉書)

有數千網友紛紛按讚、留言並表達意見，「民進黨連他們的祖公祖媽都不要了、他們是日本奴好嗎？」、「協尋林義雄」、「已經忘記初衷神隱起來了！」、「民進黨怎麼能這樣的操弄政治，但台灣人確還是很挺這個黨，到底是為什麼呢？」、「民進黨的民主三部曲，無他：就是一騙..再騙..硬拗不承認..」等語，新竹市議員林耕仁也在文末質疑，林義雄先生呢?看到此情此景，怎麼還能忍得住，不出來跟執政者「爭公投神主牌」?

(中時新聞網)