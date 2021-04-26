駐日代表謝長廷稱台灣也排放核廢水的言論引發爭議，對此，前藍委陳學聖表示，謝長廷因為國內核電廠排放廢水一事，槓上原能會，為何謝敢「戳」原能會？陳學聖2點分析，認為2016年民進黨再度執政後，原能會每次組改都被點名，難怪謝長廷敢對原委會大聲，說不定總統蔡英文還很感動謝長廷代作稻草人擋箭的功力。

日本決定在2年後將福島核廢水排放入海，引發周邊鄰國反彈，謝長廷為此在臉書發文，指台灣核電廠的廢水也曾排放入海，引發輿論嘩然，國民黨呼籲蔡政府以「假消息」查辦，原能會主委更在國會強調，台灣和日本不同。

對此，謝長廷24日再度在臉書指出，去年第4季的廢水不但有「氚」，更有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，「數量微小，但不該存在」，甚至強調，「證據在此，謝謝關心」，如果說的不是事實，願意去坐牢，但再遭原能會打臉，表示數量雖微小，但只要在法規允許範圍內，是可以排放的。

陳學聖今（26日）在臉書發文指出，謝長廷因為國內核電廠排放廢水一事，槓上原能會，再度躍上媒體焦點；陳質疑，為什麼謝長廷敢「戳」原能會？以謝如此高度聰明之人，會這麼作，除非「退化」了，不然或有幾個可能。

首先，陳學聖認為，謝長廷難以忘情國內政治，「請大家不要忘記他，以待他日徐圖發展」。其次，陳學聖稱，自己非常熟悉原能會主委謝曉星個性，是「不說不錯」、「愈說愈錯」的人，偏偏又藏不住話，如果立法院真把謝長廷找回來和謝曉星「雙謝」對質，一定精彩可期，謝長廷內心真的巴望的很。

陳學聖最後分析，謝長廷敢有這樣動作，是因為連民進黨政府根本就「忽視」原能會，從2016年民進黨再度執政後，原能會每次組改都被點名，大部份單位都併入經濟部，只留一個象徵性的監督委員會「意思意思」，若非他和前立委蔣乃辛力擋，原能會早就不見了。「所以大家看懂了吧？謝長廷敢大聲，是有原因的，搞不好蔡英文還很感動謝長廷代作稻草人擋箭的功力呢」。

(中時新聞網)