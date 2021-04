美國財政部長葉倫(Janet Yellen)周一表示,她將與G20國家合作,就全球最低公司稅率達成協議,她並表示恢復美國多邊領導地位將強化全球經濟,並增進美國利益。除了行政部門之外,美國國會也開始採取行動,準備推進加稅法案。

在首次以美國財政部長身分出席國際貨幣基金(IMF)與世銀春季會議之前,葉倫在其發表的演說中暗示美國將強化在氣候變化、人權、乃至於稅基侵蝕等議題上的參與度。

葉倫在芝加哥全球事務委員會主持的線上活動上表示:「拜登政府提出的全球最低稅率,可能有助於結束『30年來各國公司稅率爭相探底的競賽』」。

葉倫提出的議題,也是拜登2兆美元重大基建支出計畫的其中一個關鍵所在。拜登總統推出的大規模基建計畫提議將美國公司稅率從21%提高至28%,同時撤銷一些海外獲利的減免措施。

世銀行長馬爾帕斯(David Malpass)表示,G20財金領導人周三將討論全球稅負議題,包括數位服務稅,他並表示,國際社會的態度已非持續減稅。

美國參議院民主黨人也開始採取行動,為拜登的加稅政策舖路。參院財政委員會民主黨大老Ron Wyden、Sherrod Brown和Mark Warner周一提案,計畫大幅調整前總統川普在2017年推出的稅改措施,以消除「鼓勵企業將業務移往海外,並將獲利轉往避稅天堂」的法規。

這些參議員針對的是規定企業境外收入課稅方式的《2017年減稅與就業法案 》(Tax Cuts and Jobs Act of 2017),以及「全球無形資產低稅所得」系統(Global Intangible Low-Taxed Income,GILTI)、「境外無形資產所得」規定(Foreign-Derived Intangible Income, FDII)與「稅基侵蝕與反濫用稅」(base-erosion and anti-abuse tax, BEAT)。

這些稅制旨在讓企業以較低的稅率把遞延的境外收入匯回美國並投資美國,進而促進國內就業發展。民主黨議員表示,實際上,前朝是創造出了鼓勵企業利用這些豁免權擴大海外投資的新機制。

參議員Mark Warner表示,許多企業根本沒將獲利匯回,有匯回的,也將大部分資金花在股票回購上。

這項提案可能面臨共和黨人的強烈反對。共和黨抨擊拜登準備撤銷川普時代的立法成就,將使美國公司處於競爭劣勢。不過,作為拜登大規模基建計畫的一部分,這項提案即使沒有任何一位共和黨人支持也能過關。

美國能源部長Jennifer Granholm表示,拜登總統希望其計畫能得到共和黨支持,但如果行不通,他可能支持再度動用「調解」(reconciliation)程序,讓民主黨人在參議院只要以至少51票的簡單多數就能通過該方案,而不必按一般程序必須拿到60票以上。美國3月初通過1.9兆美元新冠紓困振興方案,則是採用這樣的立法策略。

(時報資訊)