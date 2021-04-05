來到清明時節，受到新冠肺炎影響，大陸殯葬業在這波疫情中成為高毛利率產業，多次入選大陸10大暴利行業，包括「陰宅」價格也一路攀升，像是以上海來說寸土寸金，墓地價格同樣相當可觀，平均每座0.3至0.6平方公尺（約0.1至0.18坪）的一塊墓地價格達8至9萬元人民幣（約34.4至38.7萬元新台幣，下同），墓地價格相較於近期公布的二手房價要貴上4.3倍。

（圖／翻攝自中新社）

根據馬來西亞華文媒體《中國報》引述大陸殯葬業第一股「福壽園」近日公布的2020年財報顯示，全年18.9億元人民幣的收入中，有14.08億來自經營性墓穴，也就是說，福壽園有3／4的收入來自墓地交易。

若以萬科、恆大漢碧桂園等大陸房地產界的龍頭企業在內，2020年毛利率最高的恆大僅達24.7%，相較於福壽園的85.58%的毛利率，只能甘拜下風。上海每座高級墓地的均價於2016年已經超過9萬元人民幣，單價甚至超過了當時上海內環的新房房價。

據業內人士分析，目前人口老齡化、殯葬剛需、行業格局分散、行業用地門檻壁壘等產業特徵，都顯示殯葬業有很大發展前景，未來還有可能向上游延伸，顯示高利潤趨勢仍將延續。

相較於房價受限於政府調控措施，陰宅行情因人口老化及土地稀缺等因素，成為殯葬業獲利的黃金時代，顯示華人世界商場上「陰宅好賺過陽宅」。不過報導也指出，福壽園雖已將殯葬業務拓展至超18省份45座城市，但有46.9%的收入都來自上海這一個地方。

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(中時新聞網)