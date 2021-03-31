你知道「茶藝」一詞是台灣茶界發明的嗎？80年代的茶藝館如何成功翻轉大眾對八大行業的印象，而風行一時？你可想過，台灣茶藝文化有相當部分可以說是「新創的傳統」？你知道台灣茶藝對中國近代茶文化有顯著的影響嗎？中央研究院民族所博物館將於今（31）日推出特展「跟人類學家喝茶去」，希望透過人類學家研究茶文化的視野，邀請對台灣茶藝文化有興趣的民眾、專家及學者，一起檢視與討論台灣茶藝進40年發展。

茶在臺灣社會扮演許多重要角色：茶是最受歡迎的飲品之一，飲茶是臺灣許多家庭飯後的日常儀式，也是最普遍的社交媒介；茶與養生、醫療有關，現代醫學一再證明其各種功效；茶更超越飲食、生理的範疇，與宗教、品德、文學、藝術，乃至身心修練結合。臺灣亦將茶會發展為現代社會一種文化展演的形式，超越過去單純之「以茶會友」的聚會。茶更是一項重要的商品，無論外銷、內銷，都對臺灣經濟有重要的貢獻。我們恐怕找不到其他種物，扮演如此多元、重要的角色。此次特展的目的，就在於從人類學的視野，帶領大家進入茶文化的世界。

中研院院長廖俊智出席中央研究院民族所博物館特展「跟人類學家喝茶去」開幕式。(中研院提供／李侑珊台北傳真)

中央研究院民族所博物館特展「跟人類學家喝茶去」策展人余舜德。(中研院提供／李侑珊台北傳真

第一單元：茶之為茶

我們隨口可說：「茶是歷史與文化的產物」，不過這句近乎口號的句子該如何瞭解？以臺灣最受歡迎的烏龍茶為例，「烏龍茶」不是把烏龍種的茶樹（如「青心烏龍」）上的鮮葉採摘下來做成茶就叫做烏龍茶。臺灣人熟悉的「烏龍茶」乃是經由一套特殊的製作工序，做出大家熟悉之烏龍風味，才叫做烏龍茶。「茶之為茶」，乃茶農、製茶師傅及學者專家，長期研究如何操弄茶（鮮葉）的物質特性而獲得的結果；所以我們說，茶是歷史與文化的產物。特展第一單元，就讓鄭添福師傅的製茶示範，帶領我們體驗如何製作文山包種茶，並以獨到的手法，作出被他稱為「秀香」的風味。

第二單元：高山的清香

高山茶一般指海拔1000公尺以上的茶園生產的茶菁所製作出來的茶。大家熟悉的高山茶滋味，是經過農政單位、製茶師傅與消費者共同探索後，於1980年代初期特意開發的茶品。以鹿谷烏龍茶的工序製作，但減低發酵度，只施以輕度烘焙，以清香的風味展現高山環境賦予茶菁的特色。高山特有的清香風味深受歡迎的結果，也導致臺茶全面的「清香化」。凍頂烏龍、東方美人，乃至原本即屬清香風味的文山包種茶，皆降低發酵及烘焙度；強調香味的表現，也使得雙杯品茗備受歡迎。這個清香化的趨勢，也被臺商帶到福建，原本以高發酵及焙火香聞名的安溪鐵觀音茶，也出現類似高山清香風味的「綠觀音茶」。

第三單元：茶藝？茶道？

「茶藝」一詞乃臺灣茶界於1970年代中期發明的新詞，以彰顯臺灣茶文化有別於日本「茶道」正式、嚴謹的風格。多年來，臺灣茶界多以「茶藝」一詞代表臺灣茶文化的發展方向；不過近年因為茶藝愈加往美學及儀式化的方向發展，「茶席」、「茶空間」、「展演型茶會」及「茶人」等概念的出現，加上精神層次的追求，使得茶藝越來越有「茶道」的味道。特展第三單元因而以「茶藝？茶道？」為題，以兩個問號標示著臺灣茶文化仍在一個探索的階段，並凸顯茶藝這四十年的發展，呈現百花齊鳴、形式多元的特色。也因此，特展海報以四個色彩鮮明的顏色為底，代表臺灣茶文化眾聲喧嘩的現況。

臺灣茶藝近十年對中國大陸的茶文化有很大的影響。大陸民眾認為中國歷經文革浩劫，反而是臺灣保存了中國茶文化傳統，亟思從臺灣學習；而臺灣也積極推銷，舉辦各式交流。一個原本流行於閩粵的地方性工夫茶傳統，在臺灣歷經創新，並如傳統文化般地被中國茶界吸收。理論上位處中華文化邊陲的臺灣，反而對屬核心的中國有顯著的影響。今天，中國各地使用臺灣茶藝美學佈置空間、茶席，以工夫茶儀式泡茶、舉辦茶會，可說是近二十年兩岸文化交流的成果；臺灣學術界所謂之「新創的（茶藝）傳統」，實可以「臺灣之光」稱之。

此次特展特別邀請兩位老茶人──龔于堯與何健老師──來談談臺灣茶藝的發展，做成記錄，為這段有趣的歷史作見證。臺灣茶藝百花齊鳴、風格多元的發展過程，也常讓現代茶席呈現混搭的風格。我們準備了各式道具，讓大家試擺一個符合自己風格的茶席；也備有茶具，讓大家練習注水入壺。要泡出好喝的烏龍茶，入壺的水注需強勁，好讓茶葉於壺中鬆開、釋出滋味；注水的角度要讓茶葉在壺中滾動，使葉片均勻分佈、適當伸展；出湯時，茶壺不要滴水，免得到處顯得濕漉漉的。兩個動作皆需靜心、專注、勤練，練茶因而也成為一種修練身心的方式。您要不要來試試看？

(旺報 )