統一獅洋投猛威爾從去年下半季開始來到台灣效力，才來沒多久已經愛上台灣這座島嶼，今年更帶著老婆一起來，平時放假猛威爾都會在台灣旅遊，而猛威爾在2日對味全龍達成無安打比賽，其實在MVP台上頒獎時他有話沒有說出口，當天早上台鐵出意外，猛威爾心中也為這次事件祈福。

猛威爾在2日熱投142球達成中職例行賽史上第10次無安打比賽，當天他在MVP台上其實想為台灣人祈福，不過當時沒有找到好時機說，「真的是很嚴重的意外，那一班車是很多台灣人要返鄉，希望能盡快平安，Pray for Taiwan。」猛威爾透露自己也很常搭火車，平時在台南往返宿舍跟球場，都是坐區間車。

在短短時間內就很融入台灣生活，也是因為他打從心底愛上這座島嶼，他去年就很常走訪台灣各地景點，還會拍成影片上傳到Youtube，今年老婆一起來後，休假時間也常常到處趴趴走，「台灣真的很漂亮，就像舊名福爾摩沙，真的是很美麗的小島，有很多值得探訪的地方。」

「這次休假跟老婆去陽明山泡溫泉、故宮看展覽，看到『翠玉白菜』和『肉型石』，會想要了解這些展物背後的故事、歷史。」猛威爾透露老婆很接受台灣的美食，但像臭豆腐這些比較奇怪的還沒嘗試，也許之後會拍支影片，「老婆最喜歡吃台灣鳳梨，真的Amazing！去年沒有吃到台灣芒果，今年可以嘗到。」

(中時 )