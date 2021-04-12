國發會日前公布2月景氣燈號，罕見亮出紅燈，反映景氣明顯復甦，應證在人力資源市場上亦然！根據1111人力銀行最新統計，今年3月有145萬筆履歷開啟，年增17.8％；另從企業開缺狀態來看，3月有高達58.5萬個工作機會，也創下近五年同期新高，年增23％，以資訊科技、營建不動產、工商業服務（指泛金融業）職缺最多。整體求職求才市場都轉趨熱絡！

再從求職者主動應徵數來看，1111表示，今年1月以來主動應徵數呈現逐月上升，單看4月1～9日的主動應徵數，較今年1月同期成長超過一成、達11.4％，顯示隨著景氣轉好，明顯帶動轉職信心，求職者「由守轉攻」為自己積極爭取更好的位置。

1111調查發現，雖然有61.6％上班族需要找工作時才會打開履歷，但也有38.4％的人是長期保持開啟狀態，主要原因是「騎驢找馬/想找更好的工作」、「想看有哪些潛力工作」、「想知道配對媒合的工作類型是哪些」及「想多面試/了解自己身價」等。

1111進一步追問「當屬意企業在徵才是否會主動投出履歷」？高達83.9％上班族表示會主動爭取，交叉分析顯示，工作年資落在「10～15年」的受訪者，轉職態度最積極，主動投出履歷比例最高，其次是工作年資「7～10年」。

反觀工作年資達20年以上者，不會投出履歷的比例居冠，多半因為考量再撐幾年就能達到法定退休條件，且年紀已長還要重新適應職場新環境並不容易，隱藏風險相對高，因此即使看到十分中意的工作機會，也不會輕舉妄動。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，依據一般人的習慣，只有想「換工作」才會打開履歷，但其實保持「履歷開啟」有幾個優勢，包括可知道有哪些企業瀏覽過、可以接收更多媒合通知以及企業主動邀約面試。

他進一步說，不少求職者會有劃地自限的求職迷思，認為一定要具有相關工作經驗才敢應徵，但其實人資考量的並不全然如此，延攬不同領域的求職者才能擦出不同火花，所以不論求職中還是在職中，時時保持在轉職的路上，維持最佳狀態，並且定期瀏覽人力銀行相關職缺，隨時掌握職場動向，才有機會更上一層樓。

(工商 )