（中科廠商聯合徵才活動，今日初步媒合率近六成。圖／中科提供）

為因應園區發展及廠商用人需求，中科管理局與台中市勞工局攜手今(17)日共同舉辦「2021牛轉薪機 奔向科技新時代」中科園區廠商聯合徵才活動，初步媒合率近六成。

中科管理局長許茂新表示，中科園區不畏疫情影響，109年營業額創歷史新高、達9,360億元；展望110年，疫情帶動遠距及宅經濟商機，加上車用晶片新興科技應用等利多，可望續推升中科營業額，中科躍身兆元園區將指日可待。

此外，110年3月底，中科園區就業人數已達51,872人，中科，管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，110年已陸續舉辦33場次的單一廠商徵才活動。

今日徵才活動共有友達光電、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、聯友科技、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬等24家園區廠商釋出工程師、技術員、行政人員等逾1,400個職缺。知名大廠徵才攤位前、求職人潮絡繹不絕，期望能爭取到適合的工作。

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