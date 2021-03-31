台東縣自2020年5月起全國在11鄉鎮辦理視訊遠距醫療，3月起於蘭嶼和綠島設立全國第1個遠距心臟內科診別及遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查，使兩離島醫療品質再提升。（蔡旻妤攝）

台東縣自去年5月起領先全國在11鄉鎮辦理視訊遠距醫療，提供眼科等診療服務，大幅增加縣民就診的便利性，開辦10個月以來達到2288診次，2021年3月起於蘭嶼和綠島設立全國第1個遠距心臟內科診別，同時新增遠距耳鼻喉科的鼻咽內視鏡檢查，使兩離島醫療品質再提升。

台東地處偏鄉，幅員相當廣闊，卻只有1家區域醫院、6家地區醫院，且多集中在市區，鄉親就醫往返耗時，因此非常適合推動5G遠距醫療，讓民眾就近在熟悉的衛生所看診。婦產科醫師看眼科，這在醫療充足的台灣西岸是難以想像的畫面，但台東以創意及科技打破地理環境限制，利用5G讓駐地醫師協助花蓮慈濟眼科看診，達到醫病雙贏、照顧鄉親的美意。

台東縣政府31日辦理「醫療再突破，離島遠距心連心」記者會，饒慶鈴指出，離島地區前來本島就醫不便，透過新增遠距心臟內科，可使慢性病患者就近於離島衛生所看診、緊急時能搶救處理及拿藥；另外，新增遠距的鼻咽內視鏡更可清楚看到鼻咽內部構造，提供精確的診治，希望藉此大幅提升離島的醫療品質。

台東縣在2021年3月17日首創在蘭嶼及綠島新增心臟內科遠距醫療科別，固定於每周三上午1診次，就有1名胸悶已久的離島病患，聽到附近衛生所就有心臟內科，立刻前往看診、緩解症狀；另外新增鼻咽內視鏡診療儀器，針對鼻腔、喉部等病變或發生魚刺卡在喉嚨等異物，能夠提早發現及處理，即刻解決個案醫療需求，若有進一步問題也可立即轉介至台東馬偕就診。

台東縣衛生局表示，在離島地區，衛生所是當地唯一提供24小時的醫療機構，個案以60歲以上佔7成，截至3月20日止，綠島計有505人次民眾使用遠距看診服務、蘭嶼則有305人次，尤其綠島創下眼科單一診次12名患者看診紀錄，顯示偏鄉醫療的需求性。感謝衛生福利部協助，台東縣醫療機構及健保署東區業務組跨機關合作，以及醫療人員辛勞，透過視訊方式補足偏鄉專科資源不足，讓鄉鎮居民看診更便利。

(中時 )