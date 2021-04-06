冠狀動粥狀硬化是因血管內油脂堆積，造成斑塊而阻塞血流的慢性發炎疾病，根據衛福部統計處2019年統計，動脈硬化相關疾病的死亡率高達27.5％，僅次排名第一的惡性腫瘤，台北榮總與陽明交通大學過去5年來與美國加州大學聖地牙哥分校合作研究發現，信使核醣核酸的甲基化與冠狀動脈粥狀硬化有高度相關，可望開發出粥狀硬化的早期診斷方法，降低動脈硬化的死亡率。

過去甲基化的研究多著重在DNA，直到最近10年世界研究趨勢才著重在信使核醣核酸，北榮醫學研究部主任、陽明大學醫學院教授邱士華表示，哺乳類動物體內有至8成的RNA會甲基化，這次研究發現透過腺病毒攜帶基因抑制劑（抑制甲基化轉移酶）可抑制冠狀動脈的發炎反應，進而達到縮小動脈斑塊堆積的效果，根據動物實驗結果，至少可縮小50％。

北榮心臟內科醫師鄭浩民指出，動脈粥狀硬化的病程會依序從脂肪堆積、纖維班，進而演變成複雜性病變，等到出現複雜性病變就容易發生心肌梗塞、心臟病等危險病變，這次發現也有助於未來開發早期診斷動脈粥狀硬化的方法，透過檢驗甲基酶的方式，來幫助醫師診斷與治療。

邱士華說，這是全球首次在冠狀動脈發現粥狀硬化的機轉，研究論文已於去年12月30日刊登於美國科學院院報（PNAS），目前已完成小鼠的動物實驗，估計還要再花5年的時間才會進入人體試驗。

若人體試驗也證實抑制甲基化轉移酶能有效縮小冠狀動脈的斑塊，鄭浩民說，將可大幅改善現行針對冠狀動脈硬化患者的治療方式，未來就能透過先縮小斑塊，後進行藥物治療的方式降低病患的死亡風險。

(中時 )