近日數位平台如FB、Google等數位平台已同意向澳洲新聞媒體支付費用，引發國內重視，據公平會調查，2019年上述2家社群平台占我國線上廣告收益已達6成至8成，多名立委今天要求公平會應重視此議題，並應具體研擬相關作法及如「媒體議價法」等法規，不應「佛系反數位壟斷」。

立法院經濟委員會今天邀請公平會進行業務報告。

立委謝衣鳳說，google、FB依澳洲新聞議價法，但如Google或FB等跨國大型公司會願意提供其演算法的資料、媒體收入或收支辦法給我國公平會嗎？否則未來如何審理其相關行為。

立委蘇治芬提及，澳洲已針對社群平台使用媒體內容時要議價，媒體議價法的進展受到世界關注，台灣未來會面臨什麼情境，台灣有無修法必要？立委邱志偉說，公平會對社群平台使用新聞時，要付費有無看法？

立委劉世芳說，據統計，2019年電視廣告有200多個頻道、廣告市場金額達193.6億，數位影廣告僅有少數幾個平台，廣告市場金額卻達111.1億元，大型平台囊括所有獲利，除了歐美澳等各國，如中國還有「平台經濟領域反壟斷指南」，社群平台有獨占或寡占情況，但目前公平會卻還在「佛系反數位壟斷」。

立委蔡易餘認為，雖然社群平台有很多，但民眾對FB黏著度高，「恐有達獨占程度」，而FB還會審查言論，這樣算是不公平行為嗎？立委鍾佳濱說，以澳洲統計為例，線上廣告中Google占比約53％、FB占比則達28％，媒體花錢寫的新聞，但廣告費卻是FB與Google收走，這樣合理嗎？公平會應盤點「媒體議價法」的可行性。

公平會主委李鎂說，據公平會調查，2019年我國線上廣告市占率中，Google與FB占比已達6成至8成，目前世界各界對此管理趨勢不同，仍待盤點與蒐集；如澳洲為該國財政部會主管，加拿大則是該國文化部會主導。

(中時 )