面對網路平台湧現各式疑教唆民眾賭博，甚至吸引資金協助下注運彩的數位廣告，內政部長徐國勇今天表示，警政署會加強布建，蒐集各項情資，若發現有賭博事實，甚至教唆犯罪，就會來處理與執行，目前已列為重點查緝工作之一。

行政院長蘇貞昌今繼續率各部會到立法院進行施政總質詢，綠委林俊憲質詢時表示，近來網路上充斥各種暗示性廣告，吸引民眾加入社團，會報明牌給大家，暗示只要跟著社團的建議賭，就會發大財，他指出，這類引誘民眾參與賭博的廣告，引起很大的民怨，但似乎無法可管。

對此，內政部長徐國勇說，過年時確實出現很多暗示性的賭博廣告，內政部警政署已加強情資的佈建，會根據這些情資去做相關的執行，也會與地檢署、檢察官來偵辦，同時從各項金流去阻斷它，而這也列入刑事警察局的重點查緝工作。他強調，內政部警政署能做的部分，已經全面在啟動，「警察會主動偵辦」。

不過，林俊憲質疑，徐國勇答覆的內容和警政署回應的不同，警政署是說，這是廣告的自由，須有人受害，產生受害者，警政署才有權利去偵辦。

徐國勇回答，這樣的廣告都是暗示性的，如果明講賭博，就可用社福法去處理，若有明確地引誘或教唆犯罪，就有法律可以偵辦，但現在是用暗示性，警政署一樣會來處理，事實上也在處理。

林俊憲指出，公平會處分不實廣告，有7成4都來自數位廣告，這些廣告都遊走在法律邊緣，他要求政府儘速建立一個平台來處理，徐國勇則認為，這還要從社會教育宣傳著手，跟大家說不要去碰這類廣告，此話一出，林俊憲痛批，這是把責任推給被害者。

(中時 )