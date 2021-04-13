69歲武打巨星洪金寶擁有「最靈活胖子」的美名，不過他近年常因坐輪椅代步、身形消瘦，而登上新聞版面，隨著洪金寶在上個月神采奕奕現身拍電影後，他近日則被網友直擊，綁著頭巾、戴口罩逛金魚店，69歲洪金寶行動自如，精神看起來很不錯，而他被媒體問到沒用輪椅、拐杖時，洪金寶也大方回應了。

洪金寶過去因為經常拍攝武打戲，導致全身傷痕累累，他還時常被捕捉到以輪椅代步的畫面，不過根據《東網》報導，洪金寶今（13日）則被直擊綁著頭巾、戴口罩逛金魚店，洪金寶輕鬆穿著襯衫、五分褲，腳穿襪子、踩拖鞋就上街，穿搭隨興的洪金寶雖然只露出一雙眼睛，但仍讓人看一眼就認出。

69歲洪金寶看起來精神很不錯，行動自如的他，沒有用輪椅和拐杖，《東網》向洪金寶關心健康狀況，並問洪金寶之後是否不用再以輪椅代步？對此，洪金寶則表示：「一時時啦！」

洪金寶近年屢傳出身體狀況亮紅燈，甚至被拍到消瘦、坐輪椅代步的模樣，加上洪金寶這2年來很少公開露面，也讓外界對他的身體狀況都很關心，不過洪金寶上個月則精神奕奕現身新電影的開鏡儀式，洪金寶不僅沒有坐輪椅，而且健步如飛、中氣十足，被叫到名字時，洪金寶還小跑步出場，氣色紅潤的他，展現滿滿活力，看得出洪金寶整體狀態非常好。

(中時新聞網)