國民黨主席選舉將在7月改選，引起各界關注，前總統馬英九卸任後是否再戰黨主席引起討論。台北市議員羅智強，今晚突然傳「快訊／馬英九總統宣布參選國民黨主席晚上十點召開記者會」連結在臉書上，許多人大感震驚，點進去連結一看才發現，是羅智強祝大家「愚人節快樂」。

高雄市前市長韓國瑜是否參選備受矚目，高雄市前新聞局長王淺秋下午突然傳「快訊／韓國瑜宣布參選國民黨主席晚間8時召開記者會」連結給不少友人，該連結打開後是一張照片，法師說明是「假的」。許多人立即致電王了解，王大笑到飆淚地說「愚人節快樂」，友人才知道被捉弄了。

據了解，有關「愚人節」的藍營政治哏，至少還有「韓國瑜 [獨家]藍營震撼彈！江啟臣宣布放棄國民黨主席連任 李乾龍、廖了以將陪同召開記者會」、「快訊／朱立倫宣布移民美國誓言當『真正的親美派』」，一點連結同樣是那張法師說「假的」照片。

羅智強貼文一出，引來近千名網友留言，「太鬧了，真的很多人會當真啦」、「別鬧了，都已經做過了，給其他人機會吧！」、「不要啦！不然國民黨，就玩完了，沒魄力，又沒擔當。」、「羅議員真嚇人，心臟都要停止了，愚人節快樂」、「不要吧！太溫文儒雅了」。

羅智強臉書

(中時新聞網)