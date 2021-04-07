羅智強用「群猴佔車」照諷刺現在的民進黨只會選舉，天天栽贓在野黨打擊異議者，然後不斷大內宣、大外宣，可是讓他們上台執政卻發現他們統統都不行。

台鐵太魯閣號出軌意外釀嚴重傷亡，事故責任歸屬問題成關注焦點，國民黨革實院長羅智強接受《中時新聞網》訪問痛心批「最該負責的就是蔡英文」，今天公祭、明天忘記讓慘劇重演，並指出她不僅曾任「台鐵改革小組」召集人，而且身為國家元首卻如同神隱，而羅也藉一張「群猴佔車」照來諷刺現在的民進黨只會選舉，天天栽贓在野黨打擊異議者，然後不斷大內宣、大外宣，但論執政能力他們統統都不行。

「什麼叫台鐵改革無上限，我看到家屬對她痛心的怒吼，真的很難過」，羅智強說，總統蔡英文這次和普悠瑪事件時說的都是話術，只有華麗的詞藻加上冷冰冰的表情，然後看著稿子當讀稿機，痛批她總是用這樣的模式來面對所有的事故，就連台鐵局長都可以出缺三個月，這就顯示出了政府的散漫跟不在乎。

台鐵408太魯閣號清明連假在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外造成50人身亡。（本報資料照）

羅智強心寒表示，太魯閣號出軌造成這麼慘重的傷亡，台鐵內部第一時間竟然在討論是如何要把責任導向監造來降低負評，這樣的做法真的完全沒有同理心，看了實在令人搖頭。

羅智強也指出，這次太魯閣號會撞上橫躺在軌道上工程車，也和邊坡管理以及監測預警系統沒有落實有關，如果政府都有將這些安全措施都做好或許就能夠防止憾事發生，但現在民進黨還是不斷透過網軍側翼在帶風向，呼籲政府不要再卸責，應該好好面對這個事故，拿出行動徹底改革，不要只是成天空口講白話。

(中時新聞網)