國民黨主席之爭激烈交鋒「九二共識」，然而爭執新或舊、與時俱進或原地踏步、Plus還是Minus、選舉包袱或勝選必殺技，都只在闡述各自政治主張，逃避兩岸關係的現狀描述。但「九二共識」可是美國、中國都認同，台灣真正掌握過兩岸主動權！

2012年總統大選投票前兩天的1月12日，前美國AIT處長包道格接受媒體訪問說，「九二共識是兩岸都接受的『必要妥協方式』」，美國政府認為蔡英文提出的『台灣共識』完全不具有可行性，『九二共識』才符合美國利益」。這是讓蔡英文最驚心動魄「兵敗最後一哩路」殘酷的一幕。選後民進黨也承認，「九二共識」是國民黨的勝選必殺技。

這位被認為是親藍的美國前外交官包道格，2019年5月27日再度拜訪高雄市長韓國瑜，然而，包道格否決了韓國瑜，但並沒有否決「九二共識」。反倒是，蔡英文的「維持現狀」偷偷夾藏了馬英九的「九二共識」，否則怎能夸言「維持現狀」？2016年蔡英文總統就職演說也提到「尊重九二會談的歷史事實」，這句話難道沒有隱含「九二概念」擦邊球的嫌疑？

「九二共識」這四個字直到2005年「連胡會」才「被追溯」正式紀錄下來，從此「國共交流」政治基礎，轉移成為兩岸關係的政治基礎。

「九二共識」是「創造性模糊」，是國民黨掌握兩岸主動權，而中共心有不甘卻也不得不默認，陸委會主委邱太三前陣子拋出「建設性模糊」意圖取代「九二共識」，不又是打擦邊球，肯定「創造性模糊」比說清楚、講明白更好用，不是嗎？

台灣主張的「一中」當然是中華民國，一中各表的奧妙之處，是連中共都只講「九二共識」，「一中不表」也是「各表」的選擇自由不是嗎？台灣朝野政黨還在爭吵「一中」怎麼表，豈不好笑！