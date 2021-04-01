蔡英文總統第二任期結束後，誰會接掌民進黨？宅神朱學恒1日邀有政壇「鬼鬼」之稱的TVBS「新聞大白話」製作人戴菀伶上臉書直播，宅神認為，能在2024年出來扛民進黨總統大位的也就3個人，分別是副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，桃園市長鄭文燦。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

宅神說，蘇貞昌是多年的派系大老，以前謝長廷還可以跟他分庭抗禮，本來以為老蘇只能回家養老，沒想到給他一個行政院長的位置竟然做得虎虎生風，枯木逢春，現在還成為熱門對象，明明就是很癢，還要否認說不癢。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

至於鄭文燦，宅神認為，鄭原來是被丟到絕無可能攻下的銅牆鐵壁桃園要塞，沒錢沒人下結果沒想到不但選上，八年拼命耕耘，一天可以跑到35個行程，外型怎麼看都是變胖到100公斤的狀況下，竟然變瘦到78公斤，實在是創造了質量密度的物理奇蹟。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

對於賴清德，宅神則表示，他原來是台派金孫，現在只能含悲忍辱躲在副總統的位置上，閒暇時候看看棒球，可以一坐六個小時不上廁所，參觀一下疫苗廠，他的雄圖霸業是否已經盡付笑談中，還是真的還在臥薪嘗膽，尋求復出？

戴菀伶說，賴清德當立委客客氣氣，不做謾罵、不批評，不走這條路線，只做政策性說法，賴清德去年沒有十足把握。就不應該跟蔡英文硬碰硬，他是被獨派逼著出來，搞到現在被蔡英文就近看管。

副總統賴清德。(圖/本報資料照)

宅神說，有一年他到台南，天氣超級熱，看到賴清德和陳唐山都穿三件襯衫，已經是舊時代的貴族，跟不上網路時代，蔡英文2016年已經全面網軍化，賴清德在街上救人被拍到，是矛盾的盾，防禦做得很好。但擋不住蔡英文的雷神之錘猛攻。所以現在賴清德才被關在惡魔島「看管」。

民進黨未來的大位到底誰接？他們到底真正是甚麼樣的人？ ft.戴菀伶 Twitch追起乃： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 YT從這裡： https://youtu.be/aykDLaxavGM 說實話除非有外星人降臨，否則民進黨的接班梯隊一直是是誰願意扛，就誰擔；承平時期呢，就是誰有冠軍相，就是誰出線。 現在誰還記得當年蔡英文是在民進黨大敗走投無路，沒人願意接民進黨黨主席，連黨的運作都沒有經費的狀況之下，接下這個職務。當年辜寬敏還說她穿裙子的不適合當三軍統帥，你看當時多麼被人瞧不起！ 那現在能在２０２４年出來扛民進黨總統大位的也就這三個人，蘇貞昌，鄭文燦，賴清德。資深政治記者兼新聞大白話製作人戴菀伶要跟你說說他們私底下真正是甚麼人！ 蘇貞昌是多年的派系大老，以前謝長廷還可以跟他分庭抗禮，本來以為老蘇只能回家養老，沒想到給他一個行政院長的位置竟然做得虎虎生風，枯木逢春，現在還成為熱門對象，看起來明明就是很癢，還要否認說不癢！ 鄭文燦原來是被丟到絕無可能攻下的銅牆鐵壁桃園要塞，沒錢沒人就給他蹲點，結果沒想到不但選上，八年拼命耕耘一天可以跑到三十五個行程之下，外型怎麼看都是變胖到一百公斤的狀況下，竟然人還從八十二公斤變瘦到七十八公斤，創造了質量密度的物理奇蹟，２０２４能否再創奇蹟呢？ 賴清德原來是台派金孫，三天兩頭在路上施展神之手救人，連颱風假都可以路邊勸說小童，半夜四點吃羊肉湯路邊攤被發現。結果沒想到一個起心動念想要挑戰當時民調奇低的蔡英文，卻因為手邊網軍只會在路邊拍照，被先進空軍打到連內褲都不剩，簡直變成民族罪人。現在只能含悲忍辱躲在副總統的位置上，閒暇時候看看棒球，可以一坐六個小時不尿尿，參觀一下疫苗廠．．．．但他的雄圖霸業是否已經盡付笑談中，還是真的還在臥薪嘗膽，尋求復仇呢？ 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月1日 星期四

(中時新聞網)