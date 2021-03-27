網軍頭當悠遊卡總經理爆「年薪300萬」 王世堅怒嗆議會見：大家走著瞧！

悠遊卡公司召開董事會，決議由32歲的管理群副群長邱昱凱升任總經理，年薪被傳可達200萬、甚至300萬元，引發藍綠議員炮轟，其中民進黨議員王世堅怒嗆，柯文哲是網軍之父、網軍始祖，帶壞其他黨和有行政資源的人。此話一出，常在臉書分享時事的藥師林士峰今(27日)反酸，「這樣子暗示有行政資源的自己黨有網軍，會不會有壓力啊？」

被指為柯陣營「網軍頭子」的邱昱凱，升任悠遊卡公司總座，令北市政壇一片譁然。王世堅怒嗆「新時代的新垃圾，就是被豢養的網軍」，他還向邱昱凱喊話，網軍頭敢接這個職位就走著瞧，大家議會見。柯文哲回應，邱已經很久沒搞政治，從2年前就很認真做悠遊卡，他覺得升遷也滿正常的。

林士峰27日在臉書表示，其實一直蠻欣賞王世堅的直言直語，是敢說敢做的真男人，可是這句「網軍始祖，帶壞其他黨和有行政資源的人」，「這樣子暗示有行政資源的自己黨有網軍，會不會有壓力啊？」他說，「我們一般人的思維是這樣的，說自己的情報永遠會比說別人的情報準一點...」。

網友則是留言寫下，「沒關係沒關係，別的柯黑就算了，扶龍大將軍要出手了這是好事阿」、「王世堅講這話真的很好笑」。

(中時新聞網)