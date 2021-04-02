林筱淇在臉書發文強調空穴來風、子虛烏有，杜撰虛構不實的內容。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

前台中市觀旅局長林筱淇1日甫轉任市府有給職顧問，卻傳出前東家台北市長柯文哲擔任黨主席的民眾黨有意拉攏她參選新竹市長或重返柯團隊，林筱淇2日強調，空穴來風、子虛烏有，杜撰虛構不實的內容，政治太可怕了，她是「台中媳婦」熱愛台中，在市長盧秀燕團隊貢獻為民服務，籲勿淪為有心人士放話的工具，任意傷害他人。

「政治太可怕了！」林筱淇說，盧秀燕前天宣布人事令後，這2天她忙於整理辦公室沒有與任何人連絡，何來她與以前的友人連絡，她是台中的媳婦，現在還在中興大學攻讀博士班，在台中生活、工作這麼多年，熱愛台中，自己也是台中人了。

「大學姊」曾擔任台北市長柯文哲市府副發言人，口才便給又有戰力，傳出柯陣營有意規畫她參選新竹市長或其他民代，視為民眾黨活棋。

民眾黨發言人楊寶楨表示，目前民眾黨中央沒有收到林筱淇人事消息，對於人才的加入，後續有沒有可能作為選戰的考量，都會做通盤的評估。並未對此做正面回應。

昨天下午林筱淇已向有台中市府有給職市政顧問人事報到，獲悉傳出柯團隊招手，她強調，「剛收到朋友傳來這一篇報導，讓我非常驚訝與錯愕」

她表示，「我要鄭重澄清，這是一篇徹頭徹尾的假新聞，空穴來風、子虛烏有！媒體報導當中的內容完完全全是杜撰虛構不實的內容我呼籲媒體記者在報導前可以善盡查證之責，勿淪為有心人士放話的工具而任意傷害他人」。

林筱淇說，來市府服務學習成長很多，在市府團隊大家一條心，做好建設和民眾的服務為第一，不管在那個位置，都能全心全力投入自己的專業與能力，讓台中市成為更宜居的城市。

(中時 )