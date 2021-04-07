由於全台各主要水庫水位下降，台中開始實施「供五停二」分區限水。中火3號燃煤機組悄悄熱機重啟，已經開始併聯發電。資深媒體人韋安表示，台中慘了！民進黨根本打不過新北市長侯友宜，改挑台中市長盧秀燕下手。

全台水情吃緊，台中市率先在6日起實施「供五停二」分區限水，盧秀燕希望中央，改為「供五或供四停一」，並建議補助產業經濟損失。另外，台中火力發電廠3號機重啟，開始投煤發電，台中市環保局將開罰2000萬元，並函送負責人。盧秀燕砲轟中央與民為敵，「殘害中部民眾健康」。

韋安7日在臉書貼文表示，台中慘了！先供5停2限水，然後中火3號機組，未預告、未溝通突然重啟。這不是都衝著盧秀燕而來？讓台中缺水多空污，盧秀燕怎會不招民怨。新北市長侯友宜作風太硬，民進黨根本打不過，便從台中下手，挑軟的，奪回一都算賺到的。

網友回應說，「2022選戰已經提前開打？還是轉移火車事故追責？」、「不會的，盧媽媽很厲害滴，見招拆招，一定行，我相信她。」、「台鐵員工連署要林部長留下來..就知道..起風囉！」

台中慘了！ 先供5停2限水，然後中火3號機組，未預告未溝通突然重啟。這不是都衝著盧秀燕而來？讓台中缺水多污，盧怎麼不招民怨。 新北侯友宜太硬，民進黨根本打不過，從台中下手，挑軟的，奪回一都算賺到的。 由韋安發佈於 2021年4月7日 星期三

(中時新聞網)