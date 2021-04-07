台鐵太魯閣號408次列車2日發生嚴重出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。有網紅整理出3位總統任內的台鐵事故死亡人數，陳水扁執政8年共發生8起重大事故，共35死、337傷；馬英九執政8年共發生4起重大事故，共7死、154傷；蔡英文執政5年共發生4起重大事故，共70死、441傷。宅神朱學恒表示，「世界上所有的事情，沒有偶然、就是必然，不是都靠運氣」，而是如果你的系統一直有問題，那就會發生狀況。

朱學恒在《國民大會》節目中表示，光看這個數字，有人可能會覺得我們抽離了文本，只看數字。不過今天綠營的立委質詢時就說，日本過去幾年，每年發生的鐵道危安次數，台灣是他們的6倍，我們人口比還他們少。朱學恒對此表示，不是我們覺得陳水扁或蔡英文「帶賽」，而是從數字就知道，如果台鐵一直有沉痾，是不是應該要改變、是不是要修正。

朱學恒指出，陳水扁任內，發生莒光號翻覆、自強號撞上拖板車，還有阿里山小火車的意外等等。到了馬英九任內，8年有4起︰7死154傷。可是到了蔡英文執政時，5年發生4起重大事故，共70死441傷，是3個總統裡面最多的，而且第二名還只有她的1/2。朱學恒對此直言，這世界上所有的事情，沒有偶然、就是必然，不是都靠運氣，而是如果你的系統一直有問題，那就會發生狀況。

太魯閣號發生重大事故，身兼黨主席的總統蔡英文7日出席民進黨中常會時強調，台鐵的改革勢在必行、政府責無旁貸，並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。朱學恒指出，總統蔡英文今天在中常會裡提到政府運作的狀況，並不是我們懷疑政府改革的決心，而是蔡英文2018年講的是一模一樣的事情，結果3年後，又再講了一次。

(中時新聞網)