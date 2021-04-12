【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】台鐵在短短三年內發生兩次重大事故，造成許多家庭的破碎，事後檢討發現台鐵從內到外，包括外包廠商的施工都有許多問題，外界認為顯然「螺絲鬆了」。有民眾發現，其實螺絲鬆掉的可能不只台鐵，還有很多地方，讓人擔心重大災害可能重演。

這位民眾假日到位於宜蘭縣大同鄉的知名景點「明池山莊」住宿旅玩，卻發現到處都有人抽煙。他查了規定，得知包括明池森林遊樂區等全部的「馬告生態園區」，都被列為森林保護區，所以不但全面禁止烤肉，也禁止抽煙，以免大量湧入的遊客在用火時一個不小心，就造成森林火災，產生嚴重的後果。

民眾說，雖然照規定明池園區都不能抽煙，但是可能民眾不知道，所以在明池山莊住宿區服務櫃檯的外面，經常可以看到民眾三三兩兩聚集抽煙，就像在市區一樣，以為戶外就可以抽煙。明池山莊可能因為管理的人手不足，遲遲沒有人出來勸阻，萬一真的發生森林火災，後果難以想像，許多生長已經千百年的神木可能都要遭殃了。

明池森林遊樂區最出名的就是「明池」，海拔1150公尺，是北橫公路最高處之一，在原住民泰雅族語的本來稱呼是「摸摸芭樂」，意思是「在頂端的水池」，日治時期根據原意改稱之為「池端」，1965年蔣經國見到這個地方的風光明媚，改名為「明池」。

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(中時新聞網)