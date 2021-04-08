國民黨台南市議員謝龍介在政論節目表示，林佳龍當交通部長，廢掉當初自己訂的自治條例廢掉，導致無法阻止台中火力發電廠3號機的啟動；台中市議員周永鴻痛批，推託、落井下石。

他強調，盧市府上任至今已2年多，府會皆為國民黨執政的情況下，卻未持續完備自治條例立法程序，致使自治條例被公吿失效，卻還是頻頻將問題推給前朝，實在是執政無能的推託之詞，市民遲早會看破手腳。

民進黨台中市議員周永鴻指出，台中火力發電廠是歷史共業，過去更是在國民黨台中縣長執政時期設置，台南市議員可能不夠瞭解台中市的自治條例立法程序，才將自治條例遭到廢除刻意連結到交通部長林佳龍身上。

他認為，這種作法，根本是惡意藉此時機在落井下石。

周永鴻表示，在2018年中央的空污法修法後，盧秀燕市府團隊應該做的是，盡力完備自治條例的相關程序，但很顯然因為盧秀燕市府團隊的空轉，並沒有這樣做。

謝龍介在政論節目指出，林佳龍去中央當交通部長，就把這個自治條例廢掉，這樣很惡質；今天如果沒有廢除自治條例，就不敢啟動台中火力發電廠3號機，所以大家當時覺得廢除這個自治條例沒什麼，但真的是這樣嗎？林佳龍是有步驟的，先把自治條例廢除了，然後現在就啟動3號機。

(中時 )