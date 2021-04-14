位於日本新潟縣、擁有7座發電機組的全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠，因為接連出現重大缺失，被日本原子力規制委員會給予禁止移動核燃料並下令改正的行政處分，暫難重啟運轉。

日本經濟新聞報導，負責營運的東京電力公司一直希望重啟柏崎刈羽核電廠6號機及7號機運轉，但今天受到行政處分，在未完成改善工作前，將維持目前無法重啟運轉的狀態。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本2011年發生福島第一核電廠核子事故後、目前的原子力規制委員會成立以來，首度對營運商轉核電廠的電力公司祭出令其改正的行政處分。

柏崎刈羽核電廠從2020年3月以來接連出現偵測恐怖份子入侵的多數設備損壞、相關對策沒有充分發揮功能，及2020年9月有東京電力公司員工非法進入中央控制室等情況。

原子力規制委員會針對柏崎刈羽核電廠在反恐對策出現重大缺失，為避免風險升高，於今天舉行的會議上正式做出禁止移動廠內核燃料的改正措施行政處分。

原子力規制委員會要求東京電力公司在9月前，提出說明缺失原因及防止類似情況再發生的報告；原子力規制委員會也決定盡快強化檢查人員能量，對東電的因應作為進行追加檢查。

柏崎刈羽核電廠的6號機及7號機在2017年12月通過中央政府的安全審查，東電方面希望2021年度能重啟運轉。對東電來說，柏崎刈羽核電廠如果重啟運轉，能改善因賠償福島核子事故及廢爐的巨額損失，對改善經營有重要意義。

(中央社)