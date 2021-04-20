日本秋田縣烏鴉喜歡在電線桿上築巢，由於築巢時使用易導電的金屬衣架等物質，一旦接觸電線就會造成停電，讓當地電力公司見一個摘一個，跟烏鴉展開「你築我摘」的鳥巢大戰。

日本每日新聞報導，秋田縣正值烏鴉繁殖時期，電力公司對烏鴉不斷地在電線桿上築巢導致停電倍感困擾。負責當地輸配電工作的東北電力公司表示，2021年至今已發生4起烏鴉築巢導致停電的事件，總計影響約1831個家戶用電。

烏鴉在JR秋田站的腹地內築巢，3月25日造成停電，甚至連新幹線等列車都因此誤點等，影響當地民眾生活。

東北電力公司表示，今年到目前為止，他們已摘除1063個烏鴉巢；而2020年全年摘除數高達3095個。

CrowWatch-- Crow's nest on Telephone Pole (April 2011)

烏鴉每年3月到7月都會在繁殖期內築巢，一旦巢中有蛋或雛鳥，未經許可任意摘除鳥巢的話，會違反鳥獸保護法規定，所以一旦烏鴉築好巢就很難摘除，相關人員都在跟時間賽跑，一經發現必須立即摘除。

烏鴉築巢時會使用民眾丟棄、容易導電的金屬衣架等物質，所以如果鳥巢跟電線接觸到，就會發生漏電進而導致停電。

雖然東北電力公司在電線桿使用防烏鴉築巢的對策，但還是防止不了烏鴉繼續築巢，只好繼續派人緊盯電線桿，做好隨時摘除的準備。

(中央社)