勞動部屏東就業中心26日舉辦職場觀摩活動，帶領二度就業婦女前往元晶太陽能科技公司，由人力資源發展部課長黃鈺惠擔任講師，介紹公司理念、專利技術，以及能源產業現況、發展趨勢，並帶領學員參觀工廠環境及介紹職務內容，讓眾人更認識產業、了解投入工作前需做的準備，進而有機會成為產業人才。

黃鈺惠表示，元晶主要從事太陽能電池、模組生產及銷售，以及太陽能發電廠系統的建置和技術服務。近年，綠色能源發展為國際共識，加上政府大力推動綠能政策，所以太陽能產業未來還有很大的發展空間。

另外，元晶為了與國內同業做出區隔，積極引進新穎先進電池及模組產線設備，因而具備提升產品競爭優勢，也幫助拓展海外事業。

黃鈺惠透露，雖然疫情尚未結束，但隨國內防疫和景氣領先世界，預估今年台灣太陽能產業將比去年樂觀，而元晶目前產線的部分訂單已接到明年底，因此非常需要新血加入，也期盼在場學員能投入這個產業，和公司一起打拼、成長。

現場觀摩時，黃鈺惠說，屏東廠除為全台最大模組廠外，全廠均採用高度自動化設備，可同時生產包括「半切」、「雙玻」、「雙面發電」及「堆疊」等多項新產品。黃進一步把將許多現場實務經驗分享給學員，以及進入能源產業，所需的職能、專業、正確的工作態度。

活動尾聲，現場也提供模組廠技術員、設備技術員、品保技術員等職缺給眾人參考，其中林小姐表示，觀摩讓我清楚認識這裡環境、工作內容，對我很有幫助！許多人更直接留下履歷資料，並期待能收到好消息，進入這個具有遠景的產業。

屏東就業中心主任翁素足表示，職場觀摩活動有助於求職民眾認識參訪公司工作環境、相關職缺與從業條件等，有助未來投入該產業。此外，就業中心將在29日上午9點至12點半在屏東縣新園鄉農會舉辦「現場徵才活動」，邀請許多在地企業參與，如國統國際、嘉隆鋼鐵、雄進鋼構、金益昇塑膠、宏昇螺旋槳、浤良食品、泰安食品、漁子濯有限公司等，預計有25家廠商、提供逾330個工作機會，職類多元之外，部分職缺薪資達4萬以上，歡迎民眾踴躍到場應徵。

(中時 )