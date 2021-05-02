勞工局協助友達光電辦理徵才活動示意圖。（台中市政府提供）

台中市政府為協助市民及應屆畢業青年順利就業，特於畢業季前夕超前佈署。勞工局長張大春2日指出，市府將於五月舉行「企業用在地 就業最給力」活動，預計開辦逾40場次徵才活動、釋出逾3300個優質職缺；針對求職者不同階段需求，辦理促進系列活動及講座計30場次，歡迎求職者把握機會。

張大春指出，中市17所大專院校充足師資及資源，孕育出最優質勞動力，台中市就業市場持續活絡企業釋出大量徵才需求；市府為協助企業媒合在地學校人才，落實市長盧秀燕「青秀樂台中」政策，特辦理「企業用在地 就業最給力」活動，協助應屆畢業青年接軌就業、讓企業進用在地人才。

張大春說，活動網羅巨大機械、友達光電、上銀科技等知名大廠，其中力山工業開出月薪6萬元焊接技術員職缺、永冠能源開出月薪6萬5000元工程師職缺；畢業求職季前，單月就釋出逾3300個多元職缺，前3週更是「天天」都有徵才活動，對應屆畢業生及求職者是一大利多。

張大春表示，徵才活動針對求職者「職涯探索期」、「求職準備期」及「就業媒合期」3個階段需求提供一系列服務。「職涯探索期」規劃職業適性診斷、職場參訪及新住民產業鏈工作坊；「求職準備期」透過履歷健診、面試技巧指導及就業促進研習課程，協助妥善利用自我優勢，提升面試量能。

「就業媒合期」藉由各式徵才活動，協助求職者與企業面對面進行媒合，並輔以就業金安薪獎補助措施，讓求職者可以渡過職場適應期進而穩定就業；5月份除辦理逾40場次徵才活動，還有計30場次就業促進系列活動及服務，欲求職者千萬別錯過機會。

勞工局強調，6月份還舉辦暑期工讀系列徵才，7月份豐原廠商中型聯合徵才、8月份更預計首辦高薪就業博覽會鼓勵企業釋出高薪職缺；建議求職者主動出擊，持身分證明文件到全市23個就業服務據點辦理求職登記，除有專業就業服務員針對就業需求提供客製化服務，還可暸解相關獎補助方案。

(中時 )