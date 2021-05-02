在科技自立的政策方針下，中國近來大力鼓勵發展半導體業。有報導指出，晶片產業快速發展凸顯了中國這方面人才的匱乏，相關科系、師資與教材都有所不足，產學研合作模式有待建立。

經濟參考報報導，根據中國電子資訊產業發展研究院等編製的「中國積體電路產業人才白皮書（2019-2020年版）」顯示，到2022年，晶片專業人才缺口預計超過20萬人。

當前中國多個城市加快布局積體電路行業，在長三角地區，合肥、南京、無錫等地紛紛開出優厚條件招攬晶片人才，互相挖角，反而威脅到傳統上晶片產業的人才地上海。隨著產業加快布局，未來5年中國的晶片人才缺口將更為突出。

報導以上海張江高科技園區為例，近3年來，園區內晶片設計企業數量、員工數量翻倍，但是社會供給能力沒有同步跟上，關鍵人才、核心人才、骨幹人才普遍缺乏。

在教育方面，中國正在加快培養相關高水準人才，去年10月還成立了南京積體電路大學，是中國第一間以積體電路命名的大學。但晶片行業最缺的是有經驗的工程師，培養一個成熟的晶片工程師需要10年，中國此行業內還沒有積累那麼多人才。

根據人力銀行業者BOSS直聘的相關報告顯示，擁有10年工作經驗的晶片人才2019年平均招聘薪資為人民幣1萬9550元（約新台幣8萬4065元），為相同工作年限的軟體類人才薪資水準的一半。

相較於薪資更高、更熱門的網路業、金融業，即使是半導體領域相關科系畢業者，也未必都進入晶片產業。上海積體電路行業協會秘書長徐偉說，前幾年部分重點高校的微電子行業畢業生中，估計只有30%左右進入了積體電路行業。

報導還引述上海科技大學資訊學院的寇煦豐說，最新的積體電路製程已經到了3奈米至5奈米，部分教材裡的電晶體卻還停留在微米級（1微米是1000奈米）；大部分大學教師未能及時獲取業界最新動態，很難將新技術和進展整理編寫至教材或實驗材料之中。

報導認為，既有的半導體園區應該發揮專業園區優勢，搭建公共技術平台，降低晶片企業的研發成本；此外，也要探索大學和積體電路企業的產學研合作新模式。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100502

(中央社)