47歲日本女星高橋由美子長相氣質甜美，1989年入行後跨足音樂與戲劇，更因拍《阿南的小情人》成為90年代偶像女神，清純形象甚至被譽為「20世紀最後的正統派偶像」，但她近年越走越歪，不但在節目中失控發酒瘋，還當了4年小三最終被扶正，正宮氣到控訴前夫沒準時付女兒的扶養金。

高橋由美子2018年3月被日媒《週刊文春》揭發當第三者的醜聞，根據正宮指控，丈夫經營2間居酒屋，因緣際會認識高橋由美子，展開一段偷來暗取的地下情，還被拍到去摩鐵偷情，重創高橋由美子的演藝事業，慘遭經紀公司解約，高橋由美子認了當小三，強調自己失去理性；而丈夫也因破產把居酒屋收掉，現在成為打工仔，但兩人沒因此分手，高橋由美子苦等男方離婚後，傳出今年愚人節登記結婚，順利擠下正宮篡位，高橋由美子的74歲父親聽聞女兒成婚，還開心的說：「鬆了一口氣」。

高橋由美子和人夫偷情，4年後小三扶正。（圖／翻攝日網《週刊文春》）

本來以為事情將圓滿落幕，近日正宮又向日媒控訴渣前夫沒有準時支付女兒的扶養費，根據24日《週刊文春》發行的內容，原來無業的前夫承諾分期支付百萬日圓的女兒扶養費，結果沒有如期付錢，還在最後期限隔天跟高橋由美子登記結婚，讓正宮氣到全身顫抖，痛罵前夫：「看來你有錢出去喝酒嘛，那我想告訴你，小孩的扶養費該付要付。」繼續爆料被前夫趕出家門，讓身為家庭主婦的她只能靠政府福利機構過活，以及前夫從沒探望女兒，女兒曾哭著問她爸爸為什麼沒參加幼稚園畢業典禮，只能痛心安撫：「雖然現在沒有住在一起，但總有一天會見面的。」正宮嘗試跟高橋由美子溝通孩子的扶養費，但都沒消息。

對此，高橋由美子透過經紀公司回應，壓根不知道3月31日是扶養費期限，「會選在4月1日登記結婚，只是單純覺得該日子適合重新開始」。

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(中時新聞網)