日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑隱忍近2個月，態度從力挺轉為心灰意冷，22日心死向法院訴請離婚，正式開打跨國官司爭奪小孩扶養權。福原愛因出軌風波事業大受影響，今（26日）傳出日本經營才2個月的公司疑關閉，低調的搬離該棟房子。

福原愛今年一月與小學同學在東京市某辦公大樓成立「omusubi」，期盼透過社會貢獻活動，報答長期支持她的桌球、體育界的人士，想不到才經營2個月就低調熄燈，根據日媒《女性自身》26日最新報導，「omusubi」的所在地登記改為福原愛的獨棟住處，原本的辦公室也被拍到請搬運工協助收東西，引發外界推測福原愛收掉該公司，但消息尚未獲得證實，只知道不倫戀確實大大影響福原愛，傳出草草關閉公司，做出低調搬家的準備。

報導還指出，熟悉台灣事務的台灣導覽口譯中心社長山崎肇，推測福原愛如果沒爭到孩子的扶養權，恐怕將支付近1億日幣（約2千5百萬新台幣）的扶養費，再加上因為離婚衍生出的廣告違約金，算下來至少要負擔2億日幣（約5千1百萬新台幣），確實是一筆不小的金額；還有一名日本體育記者表示，福原愛本來想開結合體育教學的幼稚園，這個夢想依照目前的情況來說，應該非常難實現了。

(中時新聞網)