英國哈利王子的妻子梅根在昨天播出的專訪中表示，在她懷孕時，王室內部有人討論她兒子亞契的皮膚會有多黑。主持人歐普拉今天指出，英國女王伊麗莎白二世夫婦都無關此事。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）昨天播出名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）談到的聳動內容，這段節目今晚在英國播出。

哈利王子夫婦指控，在兩人兒子亞契（Archie）出生前，英國王室對他的膚色感到擔憂。梅根是非裔美國人，是首位嫁入英國王室的有色人種女性。

歐普拉表示，哈利王子已作澄清，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）及王夫菲立普親王（Prince Philip）都未對兩人曾孫的膚色提出疑問。

歐普拉今天告訴CBS，哈利王子不願透露是誰提出這項擔憂，但「他想確保如果我有機會分享，我能了解他的祖母及祖父皆未涉及那些談話」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100309

(中央社)