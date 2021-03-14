梅根（Meghan Markle）上歐普拉（Oprah）節目的後續話題還沒結束，現在傳出一種說法，表示梅根之所以大動作製造新聞，其實是打算從政，而且目標是選美國總統。一位接近哈利夫婦的消息人士拒絕置評，但是這對夫婦對他們的政治立場也從不掩飾，是個徹頭徹尾的自由派。

每日郵報(Daily Mail)報導，一位資深工黨人物：東尼·布萊爾（Tony Blair）在向《每日郵報》爆料，說現年39歲的梅根，目前正在與美國民主黨人建立聯繫，可能正在建立競選和募款小組，目標是進軍白宮。

早在去年，梅根的一位朋友告訴《浮華雜誌》(Vanity Fair)，當年她嫁入王室時，選擇不要放棄美國公民身份的原因之一，就是希望繼續參與政治。

消息人士補充說，公爵夫人考慮的是2024年總統大選，因為屆時現任總統拜登將達到82歲，並且他曾表示可能不爭取第二任期。

美國憲法專家回應說，如果薩塞克斯公爵夫人(Meghan, Duchess of Sussex)想在美國擔任公職，就必須放棄她的所有王室頭銜。

(中時新聞網)