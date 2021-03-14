梅根（Meghan Markle）上歐普拉（Oprah）節目的後續話題還沒結束，現在傳出一種說法，表示梅根之所以大動作製造新聞，其實是打算從政，而且目標是選美國總統。一位接近哈利夫婦的消息人士拒絕置評，但是這對夫婦對他們的政治立場也從不掩飾，是個徹頭徹尾的自由派。
每日郵報(Daily Mail)報導，一位資深工黨人物：東尼·布萊爾（Tony Blair）在向《每日郵報》爆料，說現年39歲的梅根，目前正在與美國民主黨人建立聯繫，可能正在建立競選和募款小組，目標是進軍白宮。
早在去年，梅根的一位朋友告訴《浮華雜誌》(Vanity Fair)，當年她嫁入王室時，選擇不要放棄美國公民身份的原因之一，就是希望繼續參與政治。
消息人士補充說，公爵夫人考慮的是2024年總統大選，因為屆時現任總統拜登將達到82歲，並且他曾表示可能不爭取第二任期。
美國憲法專家回應說，如果薩塞克斯公爵夫人(Meghan, Duchess of Sussex)想在美國擔任公職，就必須放棄她的所有王室頭銜。
文章來源：Is Meghan Markle already preparing a bid to be America's first woman President? Duchess of Sussex will 'use furore over Oprah interview to launch political career as she networks among Democrats', claims senior Labour figure with strong links to Washington
(中時新聞網)
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