美國總統拜登政府上任以來，中美首次高級別官員面對面會談在美國阿拉斯加結束，雙方互動未如先前外界預期的和緩，反而火藥味十足的唇槍舌劍。東海大學政治系教授潘兆民分析指出，美中針鋒相對，預期兩強之間的競爭壓力會越來越強。而台灣面對崛起的大陸及美國的拉力，應要有居中思維，要有兩手策略，避免選邊站，才能夠在兩強博弈下，降低風險，並取得最佳利益。

潘兆民接受香港媒體《中評社》專訪時表示，美中針鋒相對，預期兩強之間的競爭壓力會越來越強。尤其對美國是重要的霸權保衛戰，美方會盡其所能壓制中方崛起。如果中國大陸姿態低，美國就有前進的空間。現在看來，中方並無打算示弱，代表美中差距拉近已是事實，兩強競爭的壓力會越來越大。但時間是站在中國大陸那一邊，而當兩強勢力消長達到某種臨界點時，國際局勢可能就要迎來大變化。

潘兆民認為，中國大陸正面迎擊美國，有兩個可能原因︰一是大陸在國際制度與經濟的影響力，已有籌碼對付美國的政治叫陣，大陸在去年遞補上美國退出多邊制度的位置，並接連促成RCEP、歐中投資協定等自貿區，對國際的影響力不言而喻，大陸更是去年少數維持經濟正成長的國家，所以面對美方的政治攻訐，不只無關痛癢，也可以針鋒相對；二是大陸提出「東升西降」願景藍圖，而美國是正在衰退當中的霸權，中美之間的國力差距接近已是趨勢，這也讓中方更有自信以強勢的態度回應美國的叫牌。

潘兆民指出，在這過程當中，美國拜登政府勢必設法拉幫結派，台灣也將更容易成為美國運用的工具，所以近期美國頻頻操作台灣議題。而台灣面對崛起的大陸及美國的拉力，應要有居中思維，要有兩手策略，避免選邊站，才能夠在兩強博弈之下，降低安全風險，並取得最佳利益。

(中時新聞網)