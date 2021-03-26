賴冠霖轉發力挺新疆棉聲明，切割合作Nike過往。（摘自賴冠霖微博）

曾在韓國當練習生的台灣藝人賴冠霖，在台灣知名度並不高，近年進軍中國當演員，直到「新疆棉」事件才被台灣人所認識，因賴冠霖昔日合作Nike，在個人IG上也常分享Nike的穿搭照，更多收藏不少爆款鞋。新疆棉事件延燒後，他迅速在官方微博上轉發了支持新疆棉的貼文，還被網友發現他急換掉了本來穿搭的Converse球鞋，改穿拖鞋現身機場，力撇與Nike的關聯。

(中時 )