切割舊愛Nike 台灣藝人賴冠霖急換拖鞋奔機場 19:452021/03/26 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴冠霖被拍到在中國急換拖鞋奔機場，力撇爭議品牌。（翻攝新浪娛樂） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴冠霖轉發力挺新疆棉聲明，切割合作Nike過往。（摘自賴冠霖微博） 曾在韓國當練習生的台灣藝人賴冠霖，在台灣知名度並不高，近年進軍中國當演員，直到「新疆棉」事件才被台灣人所認識，因賴冠霖昔日合作Nike，在個人IG上也常分享Nike的穿搭照，更多收藏不少爆款鞋。新疆棉事件延燒後，他迅速在官方微博上轉發了支持新疆棉的貼文，還被網友發現他急換掉了本來穿搭的Converse球鞋，改穿拖鞋現身機場，力撇與Nike的關聯。 大陸民間抵制H＆M 藝人忙切割 與中國FILA切割 台灣FILA：只用南亞棉花 (中時 ) #Nike #新疆棉 #賴冠霖 #拖鞋 #機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣200萬人憂鬱症年損失400億 蘇冠賓邀專家開工作坊 13:182021/03/26 健康 與FILA一起力挺新疆棉 亞瑟士：支持一個中國 14:442021/03/26 兩岸 賴正鎰：接連打房無助減輕年輕人買房壓力 18:402021/03/26 生活 全家2萬杯拿鐵贈社工 陳時中自爆每天早上都會喝咖啡 12:432021/03/26 生活 新疆棉之亂藝人雪崩式表態 媒體人想起特斯拉：大陸這招很厲害 08:592021/03/26 政治 H＆M禁新疆棉花遭抵制 無印良品一動作 陸網友驚：求生慾真強 10:282021/03/26 政治 房地合一稅2.0修法在即 賴正鎰提醒接連打房無助降低年輕人買房壓力 17:322021/03/26 財經 Baby紅毯撩裙洩大腿根 不敵她酥胸半露綁棉花 00:392021/03/26 娛樂 房地合一稅2.0修法在即 賴正鎰：只能暫時壓低房價 年輕人還是買不起 18:272021/03/26 房產達人 羅志祥表態支持新疆棉由黑翻紅 陸網友挖他一舉動狠吐槽 17:492021/03/26 娛樂 新疆棉掀風波 陳奕迅、許光漢、彭于晏、張鈞甯等藝人終止代言 20:432021/03/25 娛樂 娛樂熱門新聞 劉香慈床照外流疑激凸 側躺掉出E級傲人上圍 - 娛樂 江宏傑娶福原愛被讚勇敢 日女出軌率高到嚇人 尪不管有苦衷 - 娛樂 峮峮險曝光 邪惡坐姿裙底失守畫面好養眼 - 娛樂 越南正妹激凸吃路邊攤 牛仔短褲破洞大走光 - 娛樂 福原愛遭揭根本肉食女 室友爆她「奧運每晚不回來」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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