藝人挺新疆棉遭蘇貞昌嗆「為利益不知輕重」 趙少康：為難他們是柿子挑軟的吃

政院長蘇貞昌日前就藝人挺「新疆棉」之事表示「有些人不知輕重，或為自己利益、不知道人權重要，做出不尊重人權、不符合國家利益的言行。」中廣董事長趙少康上午說，為難藝人是柿子挑軟的吃，不要搞成民粹、義和團，賣國賊不好、愛國賊也不好；至於新疆問題，建議大陸開放大家去看，真正關心此話題的人也去看。

趙少康上午回應媒體表示，他不知道新疆目前的實際情況，所以建議中國大陸應該讓媒體和關心的人到新疆看看。中國大陸說可以來看、但不能來調查；他認為大陸不要管那些人去幹嘛，真的關心這個話題的人就去新疆，去看看就大概知道情況怎樣，不去看很難評論這件事。

他說，新疆棉產量占中國大陸的87％，生產兵團都是幾萬人，假如有用監獄、營區的人採棉，比例一定不會高，那就不要讓那些人採就是了，「人家批評你，你就避一下」，像是有多少維吾爾人、多少監察及資料公布一下，透明、誠實是最好的政策。

趙還說，新疆的南北疆都非常漂亮，10幾年前他曾想去新疆但沒去成，因當時發生一些恐怖事件，資深媒體人陳文茜告誡他不要去「不然頭會被砍掉」，旅行社也說有安全疑慮，因此沒去成，蠻可惜的，建議真的關心話題的人就去看。

對於台灣藝人挺新疆棉挨批，趙少康說，不要為難藝人，藝人為了生存、市場，「藝人怎麼做都要尊重，為難他們是柿子挑軟的吃」，不要搞成民粹、義和團，賣國賊不好、愛國賊也不好，台灣有1450、義和團，大陸也有五毛，日本也有因為長榮海運貨櫃塞住就說不要訂台灣香蕉了，但這種氣焰不能囂張起來，大家都要生存。

(中時 )