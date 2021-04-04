香港小姐出身的蔡少芬，儘管已經47歲，不過天生麗質的她，依舊擁有一張高顏值和姣好身材，而蔡少芬近日則被陸網曝光錄影的無P照，蔡少芬卻瘦到臉凹，搭配她眼歪嘴斜的表情，讓蔡少芬星味全失。

47歲蔡少芬近年在陸綜相當活躍，她近期就加入陸綜《姐姐妹妹的武館》，而節目日前到上海樂園錄影時，就有網友拍下蔡少芬、張雨綺以及節目嘉賓的錄影照，只見蔡少芬頭頂辮子，身穿紅色寬鬆帽T和黑褲，不過蔡少芬卻瘦到臉凹，搭配她眼歪嘴斜的表情，讓蔡少芬看起來根本就像路人，同時，張雨綺也遭指臉圓，外型星味全失。

網友直擊野生蔡少芬和張雨綺。（圖／取材自新浪娛樂）

一張網友無P照就讓蔡少芬和張雨綺的顏值引發熱議，尤其蔡少芬滄桑模樣也讓網看傻，不過也有粉絲跳出來護航，認為是拍照的角度和光線所導致，加上蔡少芬已經47歲，且生了3個孩子了，能維持現在的狀態可以說是相當不容易。

其實蔡少芬樂於在網上分享近況，她日前就曬出育兒照，揹著1歲兒子的蔡少芬不忘玩自拍，只見蔡少芬頂著素顏，頭戴鴨舌帽、口罩就上街，不過蔡少芬的雙眼略顯無神，還眼冒血絲、頸紋明顯，蔡少芬疲態藏不住，也讓網友紛紛留言：「眼睛紅紅的，要注意休息哦」、「娘娘眼圈很紅感覺很累」、「看到黑眼圈了，娘娘最近辛苦了」、「太瘦了，多吃點」。

蔡少芬曬育兒照，卻被網指眼冒血絲、有疲態。（圖／取材自蔡少芬微博）

(中時新聞網)