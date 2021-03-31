伊林娛樂甜心藝人成語蕎，日前與家人參加衛視中文台料理實境節目《鴻門家宴》，節目中礙於助手身分，她未能大展身手，評審們獲知她可獨自「辦桌」，皆感不可置信，事實上她擁有一手好廚藝，中、西餐都難不倒她，因喜歡料理，至今仍持續上廚藝課，

成語蕎13歲跟家人移民澳洲，為了照顧弟弟，她開始學做家常料理，當時對她來說，料理是一種責任，不過第一次做飯，她不小心把糖和鹽搞混，貼心的弟弟依然吃光，讓她很感動。高中時，班上有一位台灣女同學很想念家鄉菜，每次看到她的便當滿滿台灣味都非常羨慕，後來她也會幫對方多準備一個便當，讓女同學一解鄉愁，「我能體會離鄉背井對家鄉菜的思念，我家人給我很多的愛，所以我也想要照顧身邊的人」。

成語蕎擁有一手好廚藝，甜點也難不倒她。（伊林娛樂提供）

在澳洲時，成語蕎周末都會去老人院當義工，陪爺爺奶奶們說話、帶動跳，有個奶奶剛開始對她很排斥，後來漸漸對她敞開心房、跟她聊心事，還說很想吃馬芬，雖然工作人員會準備，但她希望能親自完成老奶奶的願望，親手做了馬芬送過去，讓老奶奶非常感動，想起了很久沒見的女兒，她說：「我覺得料理不只是食物，有時候料理的力量很強大，可以讓人感受到溫暖。」

成語蕎從小就對料理感興趣，小時候喜歡看媽媽做菜，去叔叔的餐廳，都會在廚房看師傅們料理，有時也會把剩下的麵團帶回家當黏土做餅。國中時，她親手做蛋塔送給暗戀的男同學，「當時看著喜歡的人吃自己做的東西，覺得很幸福，我想我是從那一刻才真正愛上料理」。現在，中、西式料理她都得心應手，三杯雞、義大利麵、西班牙海鮮燉飯，連甜點蛋糕、提拉米蘇都難不倒她。

伊林璀璨之星第10屆即將開跑，曾擔任評審也曾參加選秀比賽的成語蕎分享經驗，她說，「有時被大家看見的不只有外表，最重要的是個人魅力與自信，不害怕追逐夢想，你也可以成為最閃亮的璀璨之星。」近期她忙著拍攝新戲，在演藝圈耕耘多年的她，分別在主持、歌唱、綜藝、戲劇、電影領域發展，今年接到兩個完全不同的角色，「兩部戲剛好在同時間拍攝，要隨時切換心境其實不太容易，希望在觀眾面前呈現最好的樣子，讓大家看到我的努力」。

成語蕎曾擔任璀璨之星評審，她鼓勵大家勇敢追夢。（水靈文創提供）

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