外交部長吳釗燮。（資料照片）

外交部長吳釗燮26日受邀赴中興大學演講透露，他在陳水扁任內擔任駐美代表時，當時的美國對扁政府缺乏信任，尤其很不滿陳水扁搞台獨，導致美國對民進黨有所誤解，也讓蔡英文在2012年大選慘遭滑鐵盧。直到歷經多次的相互溝通，美方才對民進黨印象有所改觀，也才有現在與蔡政府的緊密關係。

根據《中評網》26日報導，吳釗燮受邀出席中興大學法政學院舉辦的《法政論壇》演講，以「台美關係與外交工作經驗談」為題，分享台灣推動外交事務的成果與處境。並爆料民進黨在陳水扁時代，其實與美國之間的互信程度相對不足。

吳釗燮表示，陳水扁時代，他2004接任陸委會主委；2007年，扁政府的駐美代表出缺，吳釗燮說，當時陳水扁堅持要派任他接掌駐美代表業務。他坦白說，當時也走得很辛苦，因為美方對扁政府的印象非常差，很不滿陳水扁一下要這個、一下弄公投、一下又要搞台灣獨立，美方很火大。因為美國覺得說，陳水扁就是打算抓住美國去跟大陸對撞，來塑造自己在台灣內部的地位，這是美方的印象。

在這種負面印象之下，吳釗燮表示，他剛去美國的時候很慘，第一次跟國務院的高層官員會面時，對方很不悅，一直批判、指責扁政府，做出不適當的政治行為，美國強調，台灣最重要應該是建立國防安全，而非無謂的操作，等於是冒犯了美國政府，這樣美國如何幫台灣的忙？所以當時狀況真的是不太好。因此，吳釗燮形容2012年的大選是「蔡英文在華府滑了一跤」。

吳釗燮回憶說，2012年蘇貞昌擔任民進黨主席時，要求他張羅民進黨的對美工作，並派駐美國擔當民進黨與美國交流溝通的對口，當時須要經常跑華府，讓美國知道什麼是民進黨，並非陳水扁等於民進黨，經過多次的往來溝通，美國的政界逐漸對民進黨的印象改觀。

吳釗燮提到，後來在2016年大選前，民進黨可以在2015年6月的時候，安排蔡英文到華府公開演講，參與一些很高層的會議，甚至是能夠進到白宮、國務院裡面，這種安排是民進黨以前沒有過的。能夠讓美方感受到，民進黨政府是可以信賴的，美方就願意把門的空間開得更大一點。這也是目前蔡政府與美國發展台美關係的根本之道。

(中時新聞網)