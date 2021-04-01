台南市農會選舉三巨頭出爐，原理事長梁順發以21票通過連任，台灣省農會附設各級農會農化廠專員吳嘉仁順利獲聘總幹事，前官田區農會理事長陳聰哲獲全數7票當選常務監事。

台南市農會1日上午10舉行理監事會，21名理事、7席監事均出席，投票選出理事長、常務監事，過程平和順利，當權派獲全勝。

原總幹事吳正仁已連任4屆，今年屆齡退休，難得出現有吳嘉仁、市農會供銷部主任龔世明、富邦證券業務經理陳玟君等3人候聘總幹事，市農會多年來首度出現競爭，今日選舉結果與上月24日會員代表選舉結果後推論相符，當權派拿下所有理監事票數，吳嘉仁順利獲聘總幹事。

連任理事長的梁順發曾任市議員、安定農會理事長；新任常務監事是前官田區農會理事長，兩人推動農會業務經驗豐富。

新任總幹事吳嘉仁曾任走馬瀨農場職員，在市農會服務16年，3年前才轉任全國農會農化場，未來希望做好農民與政府間溝通協調工作，為農民謀求最大福利。此外，市農會的金雞母走馬瀨農場近年受疫情影響，業績也下滑，上任首要工作要重振走馬瀨農場營收。

(中時 )