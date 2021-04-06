每年農曆3月3日為玄天上帝聖誕，九如鄉71歲農友林萬枝2年前向友人分得一塊山藥塊莖，並隨手種在田區一隅，特地選於6日吉時，在眾人見證下挖掘，秤重後總重約73台斤，比起一般市售山藥大了數十倍，未來將放置神桌作為神明賀禮，慶典結束也允諾與民眾分享。

林萬枝說，2年前在北玄宮慶典上，見到農友奉獻給神明的山藥，慶典結束後便向對方要了一節塊莖，隨手種在自己田區，原來打算長成後要作為神明賀禮，未料作物在土裡越長越大，去年收割的計畫硬是又多留1年，才有如此「龐然大物」。

本身種植檸檬與椰子的他透露，平時沒有特別費心看顧，只是偶爾澆水，看到它冒出頭來就繼續覆土，偶爾也會施點肥，其實山藥並不難種，就是怕淹水、爛莖，不過說也奇怪，這2年內無風少雨，正好是適合山藥生長氣候，正巧作為神明賀禮。

71歲農友林萬枝（中）將種植2年的巨大山藥，作為玄天上帝祝壽禮。（林和生攝）

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，趕在神明聖誕前夕舉行請神儀式，稟告今年農林漁牧在玄天上帝庇佑下皆有非凡成果，並於聖誕萬壽日將成果一同呈獻作為祝賀壽禮；因此除了巨大山藥外，還有農友郭麗蘭帶來重達60斤的黃金南瓜，加上地產檸檬、芭樂、茄子等作物，神桌上宛如一場小型農產展示會。

(中時 )