美駐帛琉大使隨團訪台 呂秀蓮：不尋常 13:092021/04/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國駐帛琉大使倪約翰隨這次隨帛琉總統惠恕仁訪台。（資料照，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美駐帛琉大使隨團訪台 呂秀蓮：不尋常。（曾薏蘋攝） 美國駐帛琉大使倪約翰隨這次隨帛琉總統惠恕仁訪台。呂秀蓮受訪表示，「很不尋常」。 呂秀蓮上午出席前南投縣長彭百顯「彭百顯的回歸921啟示錄」新書發表會時，被媒體問到有關美國駐帛琉大使這次隨團訪台一事指出，美國駐外大使到台灣訪問很不尋常，她不知道美國真正的盤算是什麼，但北京可能會意識到這是美國「試水溫」的方式。 呂秀蓮表示，兩岸關係處於現在的關係是大不幸，台灣跟中國是遠親與近鄰，大家應好好改變態度，北京領導人必須重新認識台灣，兩岸絕對沒有本錢互撞、對立。 倪約翰稱台美帛 真朋友真進展 國營事業爆千歲酬庸團 藍退出協商 (中時 ) #呂秀蓮 #訪台 #不尋常 #美國駐 #隨團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帛琉團砍價 4萬元有找 04:102021/03/31 財經要聞 帛琉首發團名額還沒滿 陳時中：想去要快 15:102021/03/31 生活 美日擬登釣島軍演 解放軍跟進 04:102021/04/01 焦點新聞 帛琉泡泡變泡沫 雄獅點出四關鍵因素 15:552021/03/31 財經 帛琉泡泡明首發 位子還沒賣完 15:362021/03/31 生活 月線連五紅 台股四月攻萬七 04:102021/04/01 財經要聞 首航110座位沒坐滿 後續團下殺3萬仍未完售！6業者賠千萬 台帛旅遊泡泡變泡沫 04:102021/03/31 焦點要聞 旅遊泡泡啟動 蔡英文：盼每年10萬人次訪帛琉 04:102021/03/31 財經要聞 三接遷址無共識 環團遺憾不停工 04:102021/04/01 政治要聞 恒指高開216點 騰訊美團升3％ 10:522021/04/01 財經 華視入駐52台 文化部長李永得：尊重NCC 09:152021/04/01 生活 政治熱門新聞 年輕人最支持這黨？4大政黨最新民調跌破眼鏡 - 政治 「百分之一億確信蔡英文沒博士學位」賀德芬：檢察官不用對我仁慈 - 政治 【論文案偵結】彭文正被起訴 陳揮文爆最後結局 - 政治 陳柏惟罷免案會不會過 黃暐瀚最新預測出乎意料 - 政治 解放軍會攻台嗎？美國35年老情報官答案打臉自家人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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