美駐帛琉大使隨團訪台 呂秀蓮：不尋常。（曾薏蘋攝）

美國駐帛琉大使倪約翰隨這次隨帛琉總統惠恕仁訪台。呂秀蓮受訪表示，「很不尋常」。

呂秀蓮上午出席前南投縣長彭百顯「彭百顯的回歸921啟示錄」新書發表會時，被媒體問到有關美國駐帛琉大使這次隨團訪台一事指出，美國駐外大使到台灣訪問很不尋常，她不知道美國真正的盤算是什麼，但北京可能會意識到這是美國「試水溫」的方式。

呂秀蓮表示，兩岸關係處於現在的關係是大不幸，台灣跟中國是遠親與近鄰，大家應好好改變態度，北京領導人必須重新認識台灣，兩岸絕對沒有本錢互撞、對立。

(中時 )