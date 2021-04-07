苗栗縣警刑大科偵隊及三義分駐所員警，在三義鄉某處木雕工作室查獲非法取得的國有珍貴林木。（苗栗縣警局刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警刑大科偵隊及三義分駐所員警，在三義鄉某處木雕工作室查獲非法侵占的國有珍貴林木，通知林務局人員前來鑑驗。（苗栗縣警局刑大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警刑大科偵隊日前會同苗栗警分局三義分駐所查緝毒品案件時，卻意外查獲陳姓、張姓2名毒品前科犯涉嫌盜取國有珍貴森木，包括紅檜、扁柏、肖楠等，合計重達8百多公斤，經會同林務局人員檢視應為國有漂流木，偵詢後依森林法移送苗栗地檢署偵辦。

據悉，住在三義的陳姓嫌犯，是一位木雕師傅，卻因染上毒癮，2年前曾經2度分遭苗栗警分局及台中市警方查獲持有毒品，並經移送量刑。

苗栗縣警局刑大科偵隊日前獲報陳某涉嫌持有及販賣毒品，經會同轄區三義分駐所員警組成專案查辦，並鎖定陳某周邊同夥查察，先是在三義鄉廣盛村對一名張姓嫌犯執行搜查時，雖未查獲任何毒品，但卻在張某所駕廂型車內，發現一批可疑漂流木，經通報林務局大湖工作站派員前來鑑定，認為是國有珍貴樹種紅檜、扁柏、春杉等共重375公斤，警方隨將張嫌帶回偵詢後，依森林法移送苗栗地檢署偵辦。

專案人員繼續偵辦陳某涉案，日前另行持搜索票前往三義廣盛村陳某木雕工作室搜查，結果在現場發現紅檜、扁柏、肖楠等珍貴漂流木，總重502公斤，詢後同樣依法移送檢方偵辦。

警方研判，三義地區因是木雕重鎮，所以對於珍貴林木需求較高，一些毒蟲為了籌錢購毒，不惜盜取國有林木，再販售變現。警方提醒，國有林林縱然成為漂流木，也不可任意占為已有，一經查獲，仍會觸法，呼籲民眾注意勿貪小便宜。

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(中時 )