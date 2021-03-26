多個國際知名品牌拒用新疆棉，遭大陸網友抵制，綠營針對此風波，宛如撿到槍，行政院長蘇貞昌今天表示，有些人不知輕重，或為自己的利益不知人權重要，有不尊重人權的言行；經濟部長王美花則表示，台灣是民主國家，也很重視人權，如聯合國禁止使用。台灣就會參考跟進。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介指出，如果台灣政府不謹慎，認為是撿到一把槍，不要忘了，我們跟大陸有43%的貿易總額；台灣靠的是經濟，如果連經濟都搞崩盤了，那麼缺不缺水已經不重要了。

根據財政部公布的2020年進出口統計資料，去年台灣出口到大陸（包括香港）的貨物佔整體出口的比重是43.8%，創歷年新高。

針對新疆棉風波宛如鳳梨事件的翻版，綠營宛如撿到槍一字排開紛紛發言，謝龍介在政論節目《新聞大白話》中表示，他很慎重的提醒不要跟進，不要講這種話，如果你跟進的話，不要忘了，我們跟大陸的貿易總額達43%。鳳梨案件是可以透過簡易協商的；但這次因為中美對談之後，雙方有一點點互相嗆聲、當然這是兩個大國之間的對峙，美國當然會揪朋引伴，所以才會有歐盟對新疆的制裁。

謝龍介指出，大陸內需市場也很大，那為什麼大陸會反制裁，是因為今天你挑什麼都可以講，但你都把新疆的人權跟棉花搞在一起，稱對新疆迫害人權，包括種族滅絕，甚至指控新疆有一對夫婦生了7個孩子，卻對這些孩子不人道等等，大陸也讓你知道，如果它是搞種族滅絕，它為什麼還讓這對夫妻生7個孩子，大陸就拿這個出來指控矛盾。

謝龍介直指，今天制裁新疆棉以後，當然整個大陸就會挑起一種民族情緒，去抵制某些特定商品。如果台灣政府不謹慎，認為這是撿到一把槍，那針對台灣銷去大陸的工具機、農產加工品，零件等，就不要認為政府對政府談得不愉快，就可以重來。大陸人民對我們台灣的人民本來沒有仇恨，當政府以為撿到槍，到時恐會挑起整個大陸人對台灣人民的不友善；你仇恨人家，人家也仇恨你的時候，不要忘了，台灣一年賺大陸800多億的美金。台灣靠的是經濟，如果連經濟都搞崩盤了、搞垮了，那麼缺不缺水已經不重要了，所以政府真的要謹言慎行。

(中時新聞網)