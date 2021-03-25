首批AZ疫苗接種，已邁入第4天，傳有1名護理師出現過敏反應，緊急送加護病房觀察。而國產疫苗也尚未完成第二期臨床試驗，但卻傳出將以替代性試驗取代第三期臨床試驗，當中和抗體效價濃度與國外大廠結果相同，就會通過緊急授權。有專家質疑，台灣疫情不嚴重，國產疫苗卻趕著上路，到底在急什麼？Yahoo針對「如果國產疫苗未走完第三期臨床試驗而上市，你會不會打？」進行網路民調，截至晚上11點半，有61.3%的人表示不會施打；令人意外的是，有32.1%的人表示會施打。

根據Yahoo所作網路民調「相較於國外，台灣疫情沒那麼嚴重，你認為國產疫苗要不要走完第三期臨床試驗再上市？」截至晚上11點半，已有9900人投票，有74.9%的人認為「一定要」走完第三期臨床試驗再上市、14.8%的人認為「應該要」，4.1%的人認為「應該不要」、1.7%認為「一定不要」，4.5%則表示不知道／沒意見。

另外該民調還問到「如果國產疫苗未走完第三期臨床試驗而上市，你會不會打？」41.7%的人表示一定不會施打、19.6%表示應該不會，僅有25.8%的人表示應該會、6.3%表示一定會施打，6.6%則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「AZ疫苗首日醫護接種率1.56％，會不會影響你接種意願？」39.9%的人認為影響很大、17.4%認為有些影響，也有35.1%的人認為沒影響，7.6%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)