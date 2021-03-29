各國新冠疫苗陸續開打，外界關心台灣未來如何面對邊境解封？中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將推動2階段邊境鬆綁措施，第1階段縮短打疫苗者檢疫天數，且正在研議擴大疫苗施打範圍。入口網站《Yahoo奇摩》就對「你會因為需要邊境解封去打疫苗嗎？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有67.9%的網友表示「不會」、32.1%網友表示「會」。

陳時中29日表示，對於國內2家國產疫苗都已進行二期臨床試驗，力拼六月授權上市，指揮中心將推動2階段邊境鬆綁措施，第1階段縮短打疫苗者檢疫天數，第2階段則是國內疫苗覆蓋率達6成，就免除入境居家檢疫。但由於台灣取得疫苗速度慢，專家預估疫苗要達6成覆蓋率可能要到明年春節。專家亦強調，免除居檢不夠安全，建議至少達7至8成再邊境鬆綁。

傳4月WHO會出抗體指引，國內最快4月邊境鬆綁，莊人祥表示，據他了解是沒有這件事。（圖為桃園機場 資料照 范揚光攝）

對於疫苗開打後，外傳四月可能展開第一階段邊境開放，陳時中回應，還要PCR和抗體檢驗通過，才能縮短檢疫天數。入口網站《Yahoo奇摩》29日就對此發起網路投票民調，以「你會因為需要邊境解封去打疫苗嗎？？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為3月29日至4月3日，截至29日下午10時30分為止，共有4百多名網友投票，列出2個選項，表示「不會，再觀察一陣子看看」，比例為67.9%、有274票，表示「會，各國都陸續打疫苗準備解封」比例為32.1%、有129票。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

回答「不會」的網友紛紛表示，「這些疫苗有可信度嗎？」、「不急著出國，就緩一點再看看」。回答「會」的網友則認為，「不打難道一直關在台灣哪都不要去嗎？」。

(中時新聞網)