前總統府發言人丁允恭被指控在高雄市新聞局長任內，與女記者在辦公室內發生性關係，分手後還涉嫌性騷擾，監察院年初通過彈劾，移送懲戒法院。法官認定丁允恭行為放蕩不檢，損害政府信譽和公務員形象，判決丁允恭撤職、停止任用2年，但法官不認為涉及性騷擾，全案可上訴。有媒體針對「您認為丁允恭是否遭輕判？」進行網路民調，截至26日晚上9時為止，高達97.17％的網友認為是輕判，僅有2.83％認為沒有遭輕判。

《NOWnews》針對「法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？」進行網路民調，截至26日晚上9時為止，有97.17％網友認為丁允恭是輕判，僅有2.83％認為丁允恭沒有遭輕判。

認為丁允恭是輕判的網友表示，「基本上，就是永不錄用才是。」、「原來我們國家的法律這麼能保護渣男啊！」、「裁判、球證都是自己人，愛怎麼判就怎麼判。」、「有沒有性騷擾要看當事人的感覺，但其他的我是覺得顏色代表一切，再這樣下去，中華民國就是犯罪的天堂了。」、「顏色對了就對了，過沒多久又出來升官發財了。」、「判定偏離得太誇張了！」

不過，認為丁允恭沒有遭輕判的網友則表示，「通姦都已除罪化，哪來的遭到輕判。」、「男女調情，哪來的性騷擾。」

(中時新聞網)