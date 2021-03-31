中央又要侯表態，侯友宜：沒有核安怎麼可以用核電？（葉德正攝）

重啟核四公投將於8月登場，最新民調顯示，逾4成5民眾認為核電利大於弊，行政院長蘇貞昌30日被問到民調結果是否代表民眾對核電的態度轉變？蘇回應，應先去問新北市長侯友宜，他對核廢料的意見如何？對此，媒體人韋安今(31日)在臉書分析，一看就是民進黨為了轉移藻礁公投議題，用核四政治攻防把藍營最大咖侯友宜拖下水，侯已成為綠營2024繞不過去的「心魔」。

韋安31日在臉書指出，蘇貞昌在臉書發文點名侯友宜討論核電議題，加上之前立委蘇巧慧原本曾兩次要開記者會，就核四議題向侯「下戰貼」，都因蘇花改大車禍和F5軍機失事而取消，就連民進黨新北市黨部主委何博文也批評侯友宜在核四議題上不敢表態；這些舉動，令韋安質疑民進黨是不是提前發動「群狼戰術」剿侯、滅侯？

韋安指出，明眼人一看就是民進黨為了轉移藻礁公投議題，用核四政治攻防把藍營最大咖侯友宜拖下水，侯已經成為綠營2022的「心頭大患」，和2024的繞不過去的「心魔」，因此民進黨從中央到地方提前發動「群狼戰術」，開始系統性地剿侯、滅侯。

不過，韋安認為侯友宜根本不必「自投羅網」，能源建設本來就是中央的權責，關一個六都市長何事？網友則是留言表示，「相信侯友宜也不會跟這幫人瞎攪和」、「桃園鄭文燦請表明藻礁問題」、「把藻礁推給核四，把核四推給侯，把萊豬推給馬，一切都是國民黨的錯！」

(中時新聞網)